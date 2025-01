Calciomercato Roma, Hermoso spinge verso il Bayer Leverkusen: previsto un incontro per discutere sul prezzo

Mario Hermoso è sempre più vicino a lasciare la Roma. Arrivato a settembre a parametro zero, l'ex difensore dell'Atletico Madrid nella Capitale non si è mai ambientato ed ora, lo spagnolo sta spingendo per andare via. I giallorossi non lo considerano più parte del progetto, anche vista l'esclusione dai convocati per la partita di oggi contro l'Udinese, e stanno cercando un acquirente. La squadra più avanti è il Bayer Leverkusen. Come riportato da Fabrizio Romano su X, la Roma prossima settimana si incontrerà con i tedeschi per discutere del prezzo del cartellino di Hermoso.

