Calciomercato Roma, Hermoso ha firmato con il Leverkusen: lo spagnolo arriva in prestito secco

Mario Hermoso lascia la Roma e approda al Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, dopo essere arrivato in Germania, lo spagnolo ha svolto le visite mediche di rito e ha poi firmato il contratto che lo legherà ai tedeschi fino a fine stagione. L'ex Atletico Madrid, infatti, ha lasciato i giallorossi in prestito secco, con le Aspirine che contribuiranno a pagare il suo ingaggio.

?⚫️✍? Mario Hermoso has signed in as new Bayer Leverkusen player on loan from AS Roma.

Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/UGSJk6m6c9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2025