Calciomercato Roma: Hermoso al Bayer Leverkusen, documenti firmati. Prestito secco: domani le visite

Mario Hermoso terminerà la stagione in Germania, con la maglia del Bayer Leverkusen. Come riferito da Fabrizio Romano su X, infatti, la Roma e il club tedesco hanno firmato tutti i documenti dell'operazione: prestito secco, nessun diritto di acquisto, stipendio coperto.

?⚫️? Bayer Leverkusen and AS Roma have just signed all documents for Mario Hermoso deal.

Hermoso domani sarà a Leverkusen per sottoporsi alle visite mediche di rito. Lo riferisce il giornalista tedesco Floriant Plettenberg di Sky Sport DE.

⤵️✔️All done and sealed as reported today: Mario #Hermoso will arrive in Leverkusen tomorrow (Wednesday) to complete his medical! ?? https://t.co/x8NTRykADg

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 28, 2025