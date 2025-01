Calciomercato Roma: Ghisolfi prepara l'affondo per Frattesi in prestito con obbligo di riscatto

Ghisolfi continua il pressing su Davide Frattesi. Secondo quanto riferito dal sito specializzato in calciomercato, il dirigente giallorosso tenterà l'affondo negli ultimi giorni di mercato, proponendo un prestito con obbligo di riscatto. La Roma è forte della volontà del giocatore e grazie a questa cercherà di abbassare le pretese economiche dell'Inter. Per far partire l'ex Sassuolo, che guadagna 3 milioni netti l'anno e viene valutato 45 milioni di euro, il club nerazzurro chiede ai giallorossi uno sforzo economico importante. Al club neroverde spetta il 10% sulla rivendita del centrocampista.

(calciomercato.com)

LEGGI LA NEWS INTEGRALE