Calciomercato Roma: Frattesi continua a spingere per la cessione. No dell'Inter a Cristante, può rientrare nell'operazione Pellegrini

Gli ultimi infortuni di Chalanoglu e Mkhitaryan potrebbero aprire le porte da titolare per Davide Frattesi nelle prossime gare ma non sembrano modificare le intenzioni del centrocampista inseguito dalla Roma che spinge ancora per essere ceduto.

L'Inter, però, non è disposta ad accettare offerte inferiori ai 40 milioni, con Pellegrini che può rientrare nell'operazione mentre il nome di Cristante non muove l'interesse dei nerazzurri, pronti invece a lanciarsi su Ricci.