Calciomercato Roma, Frattesi apre ai giallorossi: l'Inter lo valuta 45 milioni e non è intenzionata a cederlo a gennaio

Resta un rebus il futuro di Davide Frattesi, il quale non è soddisfatto dello scarso minutaggio a disposizione alla corte di Simone Inzaghi. Come rivelato dall'emittente televisiva, il centrocampista dell'Inter ha mandato dei segnali di apertura alla Roma per l'eventuale trasferimento a gennaio. La posizione della società nerazzurra però non cambia: il club non vuole cederlo nella sessione invernale di calciomercato e valuta il calciatore almeno 40 milioni di euro, motivo per cui resta particolarmente complicato l'addio a gennaio. Inoltre sulle sue tracce del classe '99 non c'è soltanto la Roma.

(Sky Sport)

Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'originale", l'Inter ha fatto il prezzo per Davide Frattesi: 45 milioni di euro. La Roma è la società più interessata al calciatore, il quale chiede maggiore spazio.

(Sky Sport)