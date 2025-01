Calciomercato Roma: Fiorentina, Betis e Valencia interessate a Soulé per gennaio ma i giallorossi fanno muro. Ipotesi addio in estate

Nonostante non stia trovando molto spazio sotto la guida di Claudio Ranieri, la Roma continua a considerare Matias Soulé un calciatore importante. Come riportato dal giornalista Alessio Lento di calciomercato.it, Fiorentina, Betis e Valencia hanno mostrato interesse nei confronti dell'esterno argentino, ma il club giallorosso non vuole cederlo a gennaio. In estate, in caso di scarso minutaggio, il futuro del calciatore potrebbe però cambiare radicalmente e non è da escludere l'ipotesi addio.