Prosegue il pressing dell'Empoli per assicurarsi a gennaio Eldor Shomurodov, in uscita dalla Roma. Secondo le notizie del portale dedicato al calciomercato, vanno avanti i contatti tra i club e le parti sono più vicine per il trasferimento dell'attaccante all'Empoli: si registrano, infatti, passi in avanti nella trattativa.

