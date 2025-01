Calciomercato Roma: El Shaarawy verso il rinnovo fino al 2026. A febbraio nuovi colloqui per il prolungamento del contratto di Dybala

La Roma vuole continuare a puntare su Stephan El Shaarawy e Paulo Dybala in vista delle prossime stagioni. Secondo quanto riportato dal portale che si occupa di calciomercato, sia la società giallorossa sia il Faraone vogliono allungare la scadenza del contratto, motivo per cui si va verso il rinnovo fino al 30 giugno 2026.

Resta da capire ancora il futuro della Joya, con cui a febbraio si terranno ulteriori colloqui per il rinnovo: le parti sono al lavoro per raggiungere l'accordo definitivo e, anche in questo caso, l'obiettivo è la permanenza alla Roma.

(tuttomercatoweb.com)

