Calciomercato Roma: è Soulè il sogno di mercato del Genoa

(...) Sfumato il possibile obiettivo di Daniel Olaru, íl centrocampista romeno capitano della Steaua Bucarest che ha riportato un serio infortunio a una spalla durante un'amichevole quattro giorni fa, ora sarebbe Matias Soulé il vero sogno di questo mercato di gennaio del Genoa, a livello di profilo del giocatore, ma di fatto una trattativa vera e propria con la Roma - ammesso che lasci la capitale in questa sessione di mercato - non è mai decollata. Non solo: la priorità, su indicazione di Patrick Vieira, è un giocatore che possa andare a rinforzare la fascia sinistra per dare maggiore consistenza al tridente offensivo su cui ha virato il tecnico francese dal suo arrivo. (...)

(gasport)