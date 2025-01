Con Devyne Rensch diretto verso la Roma, l'Ajax pensa al sostituto e guarda proprio in casa giallorossa. Come scrivono dall'Olanda, infatti, il club di Amsterdam ha messo gli occhi su Mattia Mannini, terzino destro attualmente in Primavera. La trattativa potrebbe essere agevolata dai buoni rapporti tra i club per via dell'operazione Rensch, anche se gli olandesi stanno riflettendo se il giovane terzino giallorosso classe 2006 possa essere pronto fin da subito.

(telegraaf.nl)

