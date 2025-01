Calciomercato Roma, dall'Olanda: l'Ajax blocca Rensch in attesa del sostituto. I Lancieri non vogliono cederlo prima del 30 gennaio

Improvviso dietrofront dell'Ajax nella trattativa che dovrebbe portare Devyne Rensch alla Roma. Secondo quanto svelato dal quotidiano olandese, i Lancieri hanno stabilito delle condizioni davvero rigide nell'affare: il club vuole avere a disposizione il terzino destro per le ultime due partite di Europa League, motivo per cui non sarebbe disposto a lasciarlo partire prima del 30 gennaio (giorno in cui si giocherà Ajax-Galatasaray). Inoltre i biancorossi sono alla ricerca dell'eventuale sostituto e non vogliono privarsi di Rensch ancor prima del tesseramento del nuovo calciatore: l'obiettivo principale è Georgios Vagiannidis del Panathinaikos, ma i greci chiedono circa 8 milioni di euro e l'ingaggio si aggirerebbe intorno a un milione. Più vantaggiosa l'operazione che riporterebbe ad Amsterdam Youri Reeger del Twente, il quale ha una clausola rescissoria da 5 milioni. Intanto Rensch spinge per il trasferimento alla Roma, con cui ha già un accordo fino al 2029.

(telegraaf.nl)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE