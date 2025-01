Calciomercato Roma, dall'Argentina: Paredes nei pensieri del Boca, previsto un contatto con i giallorossi

Torna di attualità l'interesse del Boca Juniors per Leandro Paredes, in scadenza di contratto con la Roma a giugno. Secondo quanto riferisce il giornalista di 'TyC Sports' Gaston Edul, il club argentino non ha fatto una nuova proposta contrattuale al centrocampista e la dirigenza vuole migliorare l'ultima offerta e raggiungere il 60/70% del suo contratto attuale. Il Boca, inoltre, non ha avviato ancora i contatti con la Roma ma sono previsti nei prossimi giorni. L'allenatore, ed ex giocatore giallorosso, Fernando Gago è sempre in contatto con Paredes.

Sobre Leandro Paredes:

Boca no volvió a hacerle una oferta contractual a él. La dirigencia mostró la intención de mejorar la última y llegar al 60 o 70% del contrato actual pero no la presentaron todavía. Tampoco tomó contacto con Roma.

Debería hacer eso en los próximos días.… — Gastón Edul (@gastonedul) January 15, 2025