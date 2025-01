Calciomercato Roma, dall'Argentina: Paredes ha fatto il possibile per andare al Boca, ma manca l'offerta degli Xeneizes. Rifiutato il Santos

Leandro Paredes ha rifiutato il Santos e continua ad aspettare il Boca Juniors. Il giornalista argentino Gaston Edul su X ha spiegato la situazione: a quattro giorni dalla fine del mercato il numero 16 ha fatto tutto il possibile per andare al Boca già in questa finestra di mercato, ma gli Xeneizes non si fanno sentire da una settimana né con l'argentino, né con la Roma. Paredes ha anche rifiutato un'offerta ufficiale del Santos.

Sobre Leandro Paredes:

Quedan 4 días de mercado de pases. Él hizo todo lo que está a su alcance para llegar a Boca ahora.

Boca no se comunica hace una semana y todavía no llegó esa segunda oferta contractual.

