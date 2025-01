Calciomercato Roma, dall'Argentina: no di Paredes all'Al-Shabab

Non sarà in Arabia, almeno per il momento, il futuro di Leandro Paredes. Come scrivono dall'Argentina, infatti, il centrocampista giallorosso ha detto ‘no’ ad un'offerta da 12 milioni a stagione dell’Al-Shabab. In patria, nel frattempo, si continua a parlare insistentemente di un approdo del numero 16 romanista al Boca Juniors.

