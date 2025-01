Calciomercato Roma, dall'Argentina: messaggio di Paredes a Riquelme. Il centrocampista: "Voglio venire ora al Boca Juniors" (VIDEO)

La telenovela di mercato legata al futuro di Leandro Paredes non è terminata e dall'Argentina rivelano un clamoroso retroscena. Secondo quanto annunciato dal giornalista Martin Arevalo, in mattinata il centrocampista della Roma avrebbe mandato un messaggio al presidente del Boca Juniors Juan Roman Riquelme: "Voglio giocare nel Boca, voglio unirmi alla squadra ora. Mancano due giorni alla chiusura del mercato, giovedì e venerdì. Perché non colmiamo le differenze tra ciò che avete offerto e le mie richieste per il bene di tutti?". "Questo è il massimo che possiamo offrire - risponde Riquelme -. Questo è ciò che il Boca può dare". L'offerta degli Xeneizes a Paredes è di un milione di euro a stagione, mentre l'ingaggio che percepisce attualmente alla Roma è pari a quattro. Inoltre Paredes è stato contattato da Neymar con l'obiettivo di portarlo al Santos.

(Espnf10)