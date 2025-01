Calciomercato Roma, dall'Argentina: colloqui tra il Boca Juniors e Paredes

Torna d'attualità il nome di Leandro Paredes per il Boca Juniors. Secondo il giornalista argentino Cesar Luis Merlo, gli Xeneizes hanno iniziato a muoversi per il ritorno del centrocampista in Argentina: il Boca ha avviato i colloqui con il classe 1994 ma non c'è ancora l'accordo. Una volta trovata l'intesa sul contratto con l'attuale numero 16 giallorosso, poi il club argentino tenterà di sbloccare la situazione con la Roma.

