Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Galatasaray pensa a Celik in prestito con diritto di riscatto

Il Galatasaray pensa a Zeki Celik per rinforzare la difesa. Secondo quanto scrivono in Turchia, il club di Istanbul avrebbe messo gli occhi sul terzino giallorosso dopo l'infortunio di Emerson Royal del Milan. Il Galatasaray avrebbe presentato un'offerta per Celik in prestito con diritto di riscatto e sarebbe disposto a coprire un milione del suo stipendio, che ammonta a 2,5 milioni di euro, fino al termine della stagione. Inoltre, il club turco avrebbe incluso nell'offerta una clausola per il riscatto fissata tra i 2,5 e i 3,5 milioni di euro.

(yeniasir.com.tr)

