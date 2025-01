Calciomercato Roma, dalla Spagna: trattativa con il Las Palmas per Marmol, i giallorossi non sono però intenzionati a pagare la clausola

A due giorni dall'apertura, il calciomercato invernale della Roma inizia ad entrare nel vivo. I giallorossi sono infatti alla ricerca di un difensore centrale in grado di allungare il reparto. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, l'obiettivo principale sarebbe Mika Marmol del Las Palmas. La Roma sarebbe in trattativa con il club dei Los Amarillos, ma, non sarebbe intenzionata a pagare la clausola rescissoria di 10 milioni di euro. L'operazione non è semplice, poiché, il Las Palmas vorrebbe monetizzare al massimo dalla cessione del classe 2001 e il 50% sulla sua futura rivendita spetterebbe anche al Barcellona. Ai giallorossi e al Milan sarebbe, inoltre, stato proposto Oscar Mingueza, ma al momento, nessuna delle due squadre avrebbe intenzione di affondare il colpo.

(relevo.com)

