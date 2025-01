Calciomercato Roma, dalla Germania: Hermoso ad un passo dal Leverkusen. Trattativa tra i due club vicina alla chiusura

Mario Hermoso è vicinissimo a lasciare Roma. Il difensore spagnolo, arrivato in estate a parametro zero, è ad un passo dal Bayer Leverkusen. Come riportato dal giornalista tedesco Florian Plettenberg su X, la trattativa tra i giallorossi e i tedeschi è vicina alla chiusura. Manca da sistemare qualche piccolo dettaglio, ma, Hermoso vestirà presto la maglia delle Aspirine.

?⚫️? Bayer 04 Leverkusen are confident of finalizing the transfer of Mario #Hermoso soon. The negotiations are close to an agreement.

After the full agreement with Emiliano #Buendia, Hermoso now also close to join Leverkusen. Small details to be clarified.

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 28, 2025