Calciomercato Roma, dalla Francia: Marsiglia su Zalewski, i giallorossi chiedono 5 milioni. Trattativa complicata

Il futuro di Nicola Zalewski è ancora tutto da scrivere. A meno di una settimana dalla chiusura del calciomercato, il Marsiglia è attivo su più fronti per rinforzare la rosa ed è molto interessato al profilo di Nicola Zalewski, in scadenza di contratto con la Roma il prossimo giugno. Per cedere l'esterno, che è attratto dal progetto del Marsiglia, la Roma chiede 5 milioni di euro. Ma la richiesta del club giallorosso, secondo quanto scrivono in Francia, complica la trattativa.

