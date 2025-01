Calciomercato Roma: continuano i colloqui per il rinnovo di Zalewski

Il futuro di Nicola Zalewski è ancora un rebus e l'ipotesi più concreta sembra essere il trasferimento a titolo temporaneo all'Inter. L'eventuale affare potrebbe però andare in porto soltanto in caso di accordo tra il club giallorosso e l'entourage del calciatore italo-polacco sul rinnovo, attualmente in scadenza il 30 giugno. Come rivelato dalla giornalista Eleonora Trotta di calciomercato.it, proseguono i colloqui tra le parti per il prolungamento del contratto dell'esterno.