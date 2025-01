Calciomercato Roma: continuano i colloqui col Betis per Le Fée. Operazione in prestito con diritto di riscatto

Enzo Le Fée potrebbe lasciare la Roma già nel mercato invernale: da alcuni giorni è emerso l'interesse del Betis Siviglia per il centrocampista acquistato in estate dal Rennes per 23 milioni di euro.

Come scrive Daniele Trecca su X, i colloqui proseguono positivamente tra i due club che potrebbero definire l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Al momento, la priorità del Betis Siviglia è rinforzare il reparto d'attacco ma il nome di Le Fée piace comunque agli spagnoli.