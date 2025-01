Calciomercato Roma: contatti continui col Venezia per Shomurodov. Si attende l'ok dei giallorossi per chiudere oggi

Eldor Shomurodov domenica ha avuto una parte importante in Udinese-Roma subentrando nella ripresa. Ma l'attaccante uzbeko potrebbe lo stesso lasciare il club giallorosso nelle prossime ore: sono definiti "continui", infatti, i contatti tra Venezia e Roma per chiudere il passaggio di Shomurodov in laguna già oggi. Si attende l'ok finale dei giallorossi.

#Calciomercato | Contatti continui tra il #Venezia e la #Roma per chiudere #Shomurodov nella giornata di oggi. Si aspetta l'ok finale dei giallorossi — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 28, 2025