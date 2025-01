Calciomercato Roma: club al lavoro per il rinnovo di Marin, seconda offerta al calciatore

Tempo di calciomercato e prove di rinnovi per la Roma. Secondo le informazioni del giornalista di 'Gazzetta Regionale' Lorenzo Canicchio, il club giallorosso continua a lavorare per il rinnovo di Renato Marin, portiere classe 2006 inserito in prima squadra, e ha già avanzato una seconda offerta al calciatore. Tramonta, stando a quanto riferito, l'ipotesi di un suo approdo alla Juventus: non si sono margini per una trattativa dopo i dialoghi di due mesi fa. Invece, con Liverpool e Inter non c'è stata neanche una chiacchierata.

Tramonta l’ipotesi di vedere #Marin alla #Juventus. Non ci sono margini per una trattativa dopo la chiacchierata di due mesi fa. Con #Liverpool e #Inter neanche quella. La #Roma continua a lavorare per il rinnovo e ha già avanzato una seconda offerta al calciatore. #AsRoma pic.twitter.com/zZISfsftkO — Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) January 9, 2025