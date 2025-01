Calciomercato Roma: chiesto Raspadori in prestito con diritto di riscatto. Sul giocatore anche l'Atalanta

È concreto l'interesse della Roma per Giacomo Raspadori, giocatore sul quale c'è anche l'Atalanta. Come scrive Alfredo Pedullà, infatti, i due club hanno chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Il Napoli è orientato ad una formula diversa, ma dipenderà dagli arrivi in attacco.

