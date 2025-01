Calciomercato Roma: c'è la firma di Le Fée con il Sunderland. Prestito gratuito e ingaggio pagato dagli inglesi

Enzo Le Fée è pronto per iniziare la sua nuova avventura al Sunderland. Il centrocampista, arrivato ieri in Inghilterra per sostenere le visite mediche, ha firmato il contratto con la società inglese, come riportato dal giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora sul canale Telegram. Il francese si trasferisce dalla Roma al Sunderland in prestito gratuito, con l'ingaggio pagato dal club inglese, e con riscatto obbligatorio a 24 milioni di euro in caso di promozione in Premier League.

(Telegram Filippo Biafora)