Calciomercato Roma, c'è la fila per Soulè: ma Ranieri lo vuole tenere

La Roma riflette sul futuro di Matias Soulè. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, il club giallorosso non sarebbe intenzionato a cedere il giocatore in questa sessione di mercato, visto anche l'investimento importante fatto in estate. Ranieri vuole tenerlo in rosa, ma sull'attaccante argentino c'è l'interesse di numerosi club di Premier League, della Liga e dalla Turchia, che stanno chiedendo informazioni all'entourage del giocatore. L'ex Frosinone potrebbe comunque pensare di lasciare i giallorossi in estate dato il poco spazio trovato finora.

LR24