Calciomercato Roma, Casemiro in uscita dallo United: i giallorossi stanno valutando l'affondo per il brasiliano

Saranno degli ultimi giorni di mercato frenetici in casa Roma. Oltre alla questione difensore centrale e al rebus legato al vice Dovbyk, i giallorossi devono fare i conti anche con l'incertezza di Leandro Paredes. L'argentino vorrebbe tornare al Boca Juniors, ma, l'accordo con gli Xeneizes, almeno per ora, non si è ancora trovato. L'ex PSG sta spingendo per andarsene ma la trattativa rimane difficile. Secondo quanto riportato dal giornalista Florian Plettenberg su X, la Roma sta valutando altre alternative a Paredes e tra i papabili c'è anche Casemiro. Il brasiliano è in uscita dal Manchester United e i Red Devils stanno cercando di trovare degli acquirenti. I giallorossi al momento, stanno valutando se affondare il colpo.

??? Casemiro’s departure remains a realistic scenario until Deadline Day.

Various markets are being explored, and concrete talks with interested clubs are ongoing. #MUFC

AS Roma are still exploring a deal to sign Casemiro.@SkySportDE ?? pic.twitter.com/lnm30zoVLA

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 31, 2025