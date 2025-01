Calciomercato Roma: Cagliari ed Empoli interessate a Shomurodov

Tra i giocatori in uscita in questo mercato invernale c'è anche Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko della Roma, nonostante abbia messo a segno due gol, non ha convinto a pieno la dirigenza giallorossa che è alla ricerca di un vice Dovbyk. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, il classe 1995 sarebbe seguito da Cagliari ed Empoli che potrebbero a breve formulare un'offerta.