Calciomercato Roma, caccia al nuovo allenatore: monitorato anche Farioli per il dopo Ranieri

Claudio Ranieri ha ufficialmente annunciato che lascerà l'incarico da allenatore della Roma al termine del suo contratto e dal 1° luglio diventerà un dirigente, motivo per cui la società giallorossa è al lavoro per individuare il suo sostituto. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, tra i vari profili monitorati c'è anche Francesco Farioli dell'Ajax. Il tecnico ha esperienza in Italia, è giovane, proviene da una big e ha già lavorato bene al Nizza con Florent Ghisolfi.

Difficile arrivare a Carlo Ancelotti o Gian Piero Gasperini, mentre resta in corsa Massimiliano Allegri, il quale sta valutando l'offerta dell'Al-Ahli. Leggermente più indietro nelle gerarchie Vincenzo Montella.

(Leggo)