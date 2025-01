Calciomercato Roma, caccia al nuovo allenatore: Dan Friedkin vuole Ancelotti per la prossima stagione

La Roma continua a cercare un nuovo allenatore in vista della prossima stagione e tra i nomi in pole c'è Carlo Ancelotti del Real Madrid. Come svelato dal giornalista di Sky Sport Paolo Assogna ai microfoni dell'emittente radiofonica, i giallorossi puntano un tecnico esperto e di alto profilo e l'obiettivo principale di Dan Friedkin è proprio l'allenatore dei Blancos. Ancelotti però è rimasto scottato dal fallimento dell'esperienza sulla panchina del Napoli, motivo per cui vuole pensarci bene prima di accettare un determinato progetto.

(Radio Manà Manà Sport)