Calciomercato Roma: Beto resta all'Everton a causa dell’emergenza infortuni in attacco

La Roma è alla ricerca di un vice Artem Dovbyk ed è al lavoro per cedere Eldor Shomurodov. Tra i tanti nomi valutati in entrata c'è anche Beto dell'Everton, il quale non sta trovando molto spazio in questa stagione. L'ex attaccante dell'Udinese è seguito anche dal Torino, che ha presentato un'offerta da 18 milioni di euro totali tra prestito oneroso (6 milioni) e obbligo di riscatto (12 milioni pagabili in due rate). Il centravanti però è destinato a restare ai Toffees a causa della grande emergenza infortuni che ha colpito il reparto offensivo della squadra: con Armando Broja, Dominic Calvert-Lewin e Chermiti ai box, Beto è l’unico centravanti di ruolo a disposizione dell’allenatore David Moyes, motivo per cui l'Everton non vuole cederlo a gennaio.

