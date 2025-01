Calciomercato Roma, anche la Juventus si inserisce nella corsa per Costa: il terzino vuole lo Sporting ma manca l'accordo con il Vitoria Guimaraes

Tutti pazzi per Alberto Costa, terzino destro del Vitória Guimarães. Il classe 2003 era stato accostato alla Roma nei giorni scorsi ma, come rivelato da Matteo Moretto, anche la Juventus si è inserita nella corsa. I bianconeri hanno già avviato i primi contatti e sono pronti a presentare un'offerta ufficiale. Il club portoghese vorrebbe trattenerlo fino al termine della stagione, ma sarebbe disposto a cederlo in caso di offerte adeguate: il calciatore vuole lo Sporting ma manca l'accordo tra i club nonostante la proposta da 12 milioni di euro (cifra leggermente inferiore a quella presentata dal Brighton). Nei giorni scorsi c'è stato un tentativo del Milan, ma la pista non ha preso corpo.

Esclusiva. C’è anche la Juventus su Alberto Costa, terzino destro del Vitória Guimarães. Il club portoghese vorrebbe trattenerlo fino a giugno ma dipenderà dalle offerte. Il calciatore preme per un trasferimento allo Sporting Clube de Portugal ma non c’è accordo tra club.… pic.twitter.com/vyawcO2a9X — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 11, 2025