Il futuro di Nicola Zalewski è ancora da decifrare. L'esterno classe 2002, ormai a 5 mesi dalla scadenza di contratto, ha rifiutato le avances del Marsiglia perché preferisce restare in Serie A, da dove è arrivato l'interesse dell'Inter, pronto ad accoglierlo però in prestito. Su Zalewski, nelle ultime ore, ha fatto un pensiero anche la Fiorentina, come fa sapere su X Eleonora Trotta.