Calciomercato, Morata verso il Galatasaray: Gimenez la priorità del Milan, Lucca l'alternativa

Rivoluzione in attacco in casa Milan. Come rivelato da Fabrizio Romano, il Galatasaray è in trattativa avanzata per acquistare Alvaro Morata. I contatti tra le parti sono in corso e l'obiettivo è trovare l'accordo definitivo nelle prossime ore. L'obiettivo principale per rimpiazzarlo è Santiago Gimenez del Feyenoord: l'agente Rafael Pimenta ha presentato oggi alla società olandese la nuova proposta del Milan. Il centravanti apre al trasferimento e spinge per venire in Italia. Intanto la Roma osserva interessata, dato che affronterà i rossoneri il 5 febbraio nei quarti di Coppa Italia.

??? EXCLUSIVE: Galatasaray are in advanced talks to sign Álvaro Morata from AC Milan! Talks underway to get the deal done soon, all parties ready to get it sealed in the next hours. ??? pic.twitter.com/4bkgrk7G7V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025

??⚫️ Santiago Giménez’s agent Rafaela Pimenta has made new contact with Feyenoord today presenting formal proposal from AC Milan. Álvaro Morata, on the verge of joining Galarasaray as exclusively revealed… …and Milan are pushing again for Giménez with player keen on move. pic.twitter.com/zDRtQFksos — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025

Come aggiunto dal giornalista Marco Conterio di tuttomercatoweb.com, il Milan è alla ricerca di un sostituto e ha subito attivato i contatti per acquistare Lorenzo Lucca dell'Udinese in caso di problemi fisici o economici nella trattativa Gimenez. Il centravanti è anche nel mirino della Roma, ma i friulani vogliono aspettare la prossima partita prima di liberare il calciatore.

?? Alvaro Morata può lasciare a breve il #Milan. Pressing del #Galatasaray per chiuderlo in prestito ?⚫ Il Milan intanto ha attivato subito i contatti per prendere adesso Lorenzo Lucca dall'#Udinese. ? I friulani aspetteranno la prossima gara prima di dare il via libera… https://t.co/HNb1fMDkg3 pic.twitter.com/Hb71sS2yvy — Marco Conterio (@marcoconterio) January 30, 2025