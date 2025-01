Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza del futuro di Massimiliano Allegri, libero dopo la fine dell'avventura alla Juventus, in Arabia Saudita e dell'interesse dell'Al Ahli per convincerlo a guidare la squadra dalla prossima stagione. Oggi il club saudita ha pubblicato un comunicato in cui ha confermato Matthias Jaissle alla guida del club.

