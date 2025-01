Possibile ritorno in Serie A per Nemanja Matic. Secondo le indiscrezioni dell'esperto di calciomercato, il Como di Cesc Fabregas sogna il centrocampista serbo attualmente in forza al Lione. L'ex giallorosso, inoltre, è stato compagno di Fabregas al Chelsea ed ora il tecnico del club lombardo lo vorrebbe come rinforzo in mezzo al campo.

(gianlucadimarzio.com)

