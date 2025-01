Calciomercato: Galeno è un nuovo giocatore dell'Al-Ahli. Arriva dal Porto (FOTO)

Dopo le recenti indiscrezioni di mercato, ora è arrivata anche l'ufficialità. Il Porto ha ceduto a titolo definitivo l'esterno Wenderson Galeno all'Al-Ahli per 50 milioni di euro (la conferma sul profilo X del club saudita). Brasiliano classe 1997, considerato uno dei migliori della sua generazione, in questa stagione finora aveva totalizzato ben 31 presenze, 12 gol e 3 assist. Non sarà quindi presente nella doppia sfida dei portoghesi in Europa League contro la Roma di Claudio Ranieri.

ما يـصـح إلا الصـحـيـح ?

أهلاً جالينو في قلعة الكؤوس ??#WelcomeGaleno pic.twitter.com/YexhsKQmtG — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 31, 2025