Calciomercato: Danso vicino alla Juventus

Kevin Danso potrebbe arrivare in Italia una sessione di calciomercato dopo l'affare sfumato con la Roma. Il difensore, su cui si riscontrarono problemi nelle visite mediche in estate coi giallorossi, ora potrebbe passare alla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Un prestito oneroso, da 2,5 milioni di euro, più dei bonus, questa l'offerta dei bianconeri al Lens che devono dare una risposta. Sul giocatore ci sono anche l'Aston Villa, sempre per il prestito, e il Rennes pronto a prenderlo invece a titolo definitivo.

??? Juventus are waiting for RC Lens to decide on Kevin Danso’s next step.

Loan proposal with buy option from Juve, approach also from Aston Villa on loan deal…

…and Rennes open to signing him on a permanent deal. pic.twitter.com/pQ8jjmhH1j

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2025