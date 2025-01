Ag. Frattesi: "L'idea di trasferirlo era mia, l'Inter non vuole cederlo. Con la Roma discorsi a inizio mercato" (VIDEO)

Dopo l'incontro con l'Inter nella sede nerazzurra Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Davide Frattesi, ha parlato della situazione del centrocampista nerazzurro a lungo accostato alla Roma. "Non abbiamo parlato di Frattesi, l'Inter non vuole darlo via. Era più una cosa mia - le dichiarazioni dell'agente -. Discorsi con la Roma? Sì, ma a inizio mercato. È stata più una cosa mia, né di Davide né dell'Inter. È contento di restare, l'ha detto anche lui". E alla domanda se la situazione tornerà ad essere d'attualità in estate ha detto: "Non abbiamo parlato".

