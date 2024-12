Righetti: "Ranieri sta provando a portare Gasperini a Roma"

RADIO ROMANISTA - Il primo obiettivo per la panchina della Roma del prossimo anno è Gian Piero Gasperini. La notizia è stata riportata da Ubaldo Righetti, ex calciatore della Roma e oggi voce dell'emittente radiofonica. Ecco le sue parole:

"Ranieri è forte su Gasperini, anzi, ci sta provando anche per una questione di rapporti che i due hanno. Dal mio punto di vista è lui la prima scelta della Roma. Ora bisogna raggiungere l'obiettivo con Ranieri: sta esaltando giocatori come Paredes, Hummels, Dybala e via dicendo, perché è importante. Ci sta lavorando".