Galatasaray, Buruk: "Dybala? Il mercato si avvicina, normale escano queste notizie"

Okan Buruk, tecnico del Galatasaray, ha parlato in occasione di un evento organizzato dal club turco. Ecco le parole dell'allenatore sul tema legato a Dybala:

"Il calciomercato è una cosa molto dinamica. È del tutto normale che con l'avvicinarsi della finestra di mercato emergano questo tipo di notizie. Anche noi stiamo pianificando per il futuro, vogliamo rafforzare la nostra rosa, ma al momento la mia attenzione è concentrata sulla partita contro il Kayserispor. Dopo la pausa, avremo una visione più chiara del nostro percorso. Se non ricordo male, il mercato aprirà il 13 gennaio. Fino ad allora abbiamo ancora del tempo. Ci prepareremo per colmare le lacune nei ruoli in cui siamo carenti e rafforzare il Galatasaray".

(haberturk.com)

