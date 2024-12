Fenerbahce, dalla Spagna: Mourinho a rischio esonero, decisivo il match di Europa League contro l'Athletic Bilbao

Il futuro di José Mourinho è in bilico. Come riportato dal portale spagnolo, la permanenza dello Special One sulla panchina del Fenerbahce è fortemente a rischio e la partita di Europa League contro l'Athletic Bilbao potrebbe risultare già decisiva. I gialloblù si trovano al secondo posto in classifica in campionato (-6 dal Galatasaray primo) e, in caso di sconfitta nella partita di giovedì, la qualificazione al prossimo turno di Europa League si complicherebbe. Un eventuale risultato negativo, quindi, potrebbe costare la panchina a Mourinho.

(diarioas.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE