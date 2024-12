Calciomercato Roma: Saelemaekers-Milan, c'è un'opzione per il rinnovo

C'è una novità sulla situazione contrattuale che lega Alexis Saelemaekers al Milan. Come riferito su X da Matteo Moretto, prima di definire la partenza in prestito secco del belga in direzione Roma, la dirigenza rossonera ha inserito un'opzione per il rinnovo all'interno del contratto dell'esterno.

