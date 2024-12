Calciomercato Roma, Riquelme (pres. Boca Juniors): "Dybala è la stella del calcio italiano. Paredes? Vuole continuare a giocare in Europa" (VIDEO)

RADIO LA RED - Juan Roman Riquelme, presidente del bBoca Juniors, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente radiofonica e tra i vari temi trattati si è soffermato sul futuro di Leandro Paredes e Paulo Dybala. Ecco le parole del numero uno del club: "Dybala è la stella del calcio italiano da 10 anni. Paredes? Lui è un mio amico, gli voglio bene e lo adoro. Ci parlo spesso e spera di poter continuare a giocare in Europa ancora per un po' di tempo. Lui sa che quando vorrà tornare, e io sono fiducioso, le porte saranno sempre aperte. Ma non posso parlarne ogni secondo, anche perché questa cosa potrebbe compromettere il rapporto tra Paredes e i tifosi".