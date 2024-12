Calciomercato Roma, mezza Europa su Levak: i giallorossi rischiano di perderlo a zero

Il talento della Primavera Sergej Levak ha stregato tutti. Sul croato classe 2006, oltre al Getafe, che ha già incontrato il suo agente, hanno messo gli occhi diversi grandi club europei. Dal Bayern Monaco, fino a Borussia Dortmund e Salisburgo, cioè ‘galassia’ Red Bull. Il giocatore è in scadenza a giugno, e la Roma rischia così di perderlo a zero. Il club dei Friedkin proverà ancora a rinnovare il contratto, garantendogli magari il salto in prima squadra a partire della prossima stagione.

(calciomercato.it)

