Giovanni Manna, ds del Napoli, prima della sfida contro il Genoa, ha parlato del prossimo mercato degli azzurri, smentendo però un interessamento per Pellegrini (per il quale si è parlato di uno scambio con Raspadori): "E' un calciatore dí un'altra squadra, in questo momento sono suggestioni giornalistiche. Ogni giorno esce un nome diversa scambi eccezionali. In questo momento siamo concentrati sul campo"

(dazn)