Calciomercato Roma, Manna (ds Napoli): "Crediamo in Raspadori, ha un ruolo centrale nella rosa. Non vogliamo privarci di giocatori forti"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dal calcio d'inizio del match contro il Torino, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati il dirigente si è soffermato anche sul futuro di Giacomo Raspadori, accostato anche alla Roma.

MANNA A DAZN

"Siamo estremamente contenti della rosa che abbiamo. Siamo coperti, abbiamo due giocatori per ruolo e anche qualcosina in più. Purtroppo non giocando le competizioni europee la turnazione non è sempre come i calciatori si auspicano, quindi qualcuno sta trovando un po' meno spazio. Non andremo a indebolire la rosa".

Raspadori rimarrà a Napoli fino alla fine della stagione?

"Purtroppo non giocare ogni tre giorni può essere un vantaggio nel tempo ma allo stesso tempo penalizza nella gestione della rosa e del minutaggio dei giocatori. Noi abbiamo una rosa competitiva e di qualità. Raspadori è un giocatore forte e importante, in cui il Napoli ha investito. Noi crediamo in lui, anche se sta trovando meno spazio. Questo dimostra il valore della nostra rosa. Noi non vogliamo privarci di calciatori forti, poi è normale che nel mercato ci sono alcune dinamiche... Ma sicuramente non andremo mai a indebolire la rosa e Raspadori è un calciatore centrale anche se gioca di meno".