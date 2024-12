Calciomercato Roma, l'Arabia Saudita corteggia Paredes per gennaio: presentata una ricca offerta al calciatore

Con l'arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma il futuro di Leandro Paredes sembra cambiato. Il centrocampista ha ammesso di aver passato un periodo molto complicato sotto la guida di Ivan Juric ma ora è tornato a essere un pilastro della squadra giallorossa. L'argentino ha il contratto in scadenza il 30 giugno (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) e la società capitolina è chiamata a prendere una decisione, anche se per l'allenatore resta un elemento imprescindibile in vista della prossima stagione. Paredes è seguito con grande attenzione dal Boca Juniors (presentata una proposta al giocatore) ma sulle sue tracce ci sarebbe anche un altro club: come rivelato dal giornalista Angelo Mangiante ai microfoni dell'emittente radiofonica, Leandro ha ricevuto una ricca offerta proveniente dall'Arabia Saudita per il mercato di gennaio.

(Radio Manà Manà Sport Roma)